Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. Fenerbahçe'de 4 eksik Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de koronavirüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Samandıra'da takımdan ayrı program uygulayan Nabil Dirar'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Luiz Gustavo ceza sınırında Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Kadroda zorunlu değişiklikler Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği deplasmanında takımında zorunlu değişikliklere gidecek. Genç teknik adamının, 4 eksik futbolcusunun yanı sıra milli takımından hafif sakat dönen Ferdi Kadıoğlu'nu oynatması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Lemos (Serdar Aziz), Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Diego Perotti, Pelkas, Samatta.

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