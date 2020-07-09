Fenerbahçe'ye Andre Schürrle sözü! "Bedavaya getiririz..." - Son Dakika

Fenerbahçe'ye Andre Schürrle sözü! "Bedavaya getiririz..."

Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye birçok oyuncu öneriliyor.

Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye birçok oyuncu öneriliyor. Bunların içinde en dikkat çekeni Andre Schürrle oldu.

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Bu sezonu Rusya'nın Spartak Moskova takımında geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Dortmund'a geri döndü. Ancak Sarı-Siyahlılar, takımda düşünülmeyen Schürrle'yi 7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle satış listesine koydu.Bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlendi.


Alman yıldızı Fenerbahçe'ye öneren menacerler, "Eğer oyuncuyla ilgilenirseniz, Dortmund maaşından kurtulmak için bedavaya bırakır" iddiasında bulundu.


Fenerbahçe'nin şartları belli


Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Dirk Kuyt gibi mücadeleci, güçlü ve çok yönlü bir isim olan Schürrle'ye sıcak bakılıyor.


Ancak Fenerbahçe'nin başarılı oyuncuya mevcut maaşını vermesi imkansız. Yönetim, bonservissiz gelmesi koşuluyla Schürrle'ye imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro önerecek, "Şartlarımız bu, kabul eder seniz gelin görüşelim" mesajı gönderilecek


Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 Almanya Kupası bulunan Andre Schürrle'nin Dortmund ile 1 senelik daha sözleşmesi var. (Fanatik)


Andre Schürrle, Fenerbahçe, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:10 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Andre Schürrle sözü! 'Bedavaya getiririz...' - Son Dakika Spor
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