Fenerbahçe'ye Antalya'da taraftar şoku - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'ye Antalya'da taraftar şoku - Son Dakika

Fenerbahçe'ye Antalya'da taraftar şoku

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'dan ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Antalya'da taraftar şoku, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'dan ayrıldı. Antalya Havalimanı'na Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte gelen sarı lacivertlileri Trabzon'a çok az sayıda taraftar uğurladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından Antalya'da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmana çıkan sarı lacivertliler, Trabzon'a hareket etmek için bugün saat 15.30'da içerisinde Ersun Yanal'ın da bulunduğu takım otobüsüyle Antalya Hava Limanı'na geldi.

TARAFTAR ERSUN YANAL'A SESLENMEDİ

Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi. Taraftarlar, özellikle Vedat Muriç, Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Ferdi'den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal'a seslenmemeleri ise dikkat çekti.

"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY TRABZON MAÇINI ALMAK"

Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı." dedi.

Bir başka taraftar Umut Ege Kocaoğlu da, "Çok umutluyduk, sezona çok güzel başladık. Talihsizlikler oldu ama bizim sevgimiz armaya. Başkanımıza güveniyoruz. Hocamızı güzel hatırlayacağız, hocamız da bizi muhtemelen güzel hatırlayacak. İster istemez tepkiler olabilir camia içerisinde ama kol kırılır yen içinde kırılır. Daha kötülerini de gördük. Bu süreç bizi hedefimizden vazgeçirmez. Geçen sene gönlümüzden geçen isim Ersun hocaydı. Çünkü en güzel başarımızı onunla yaşamıştık. Çok isim duyuyoruz ama yönetime güveniyoruz. Ali Koç'u çok seviyorum. Başkanımız bizim için çok başka." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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