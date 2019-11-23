Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor

6 saat önce

Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Euro League'da boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu Fenerbahçe ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.

Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor, System.String[]

Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Türk Hava Yolları Euroleague'da boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu Fenerbahçe ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.


Fenerbahçe Beko Lyon'dan bir maçtan daha fazlasını kazanmış olarak dönüyor. İlk 8 maçı kendi sahasında yenilgisiz geçen LDLC ASVEL, Fenerbahçe karşısında da salondan farklı mağlubiyetle ayrıldı: 72 - 88

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Tony Parker, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:04 
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