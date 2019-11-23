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Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor
6 saat önce
Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Euro League'da boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu Fenerbahçe ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.
Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Türk Hava Yolları Euroleague'da boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu Fenerbahçe ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.
Fenerbahçe Beko Lyon'dan bir maçtan daha fazlasını kazanmış olarak dönüyor. İlk 8 maçı kendi sahasında yenilgisiz geçen LDLC ASVEL, Fenerbahçe karşısında da salondan farklı mağlubiyetle ayrıldı: 72 - 88
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:04
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