Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli...
1 saat önce
Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:26 Kaynak: AA
'ye Avrupa
kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.
Berke Özer, Westerlo'ya gidiyor UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı! Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi