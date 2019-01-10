Fenerbahçe'ye Baklavalı Moral
57 dakika önce
ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.
ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek
'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.
Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya
Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal
ve futbolculara, üzerinde Fenerbahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri Volkan Ballı
'ya da başarılar diledi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:09 Kaynak: DHA
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