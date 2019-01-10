Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Baklavalı Moral

Fenerbahçe'ye Baklavalı Moral

57 dakika önce

ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.

Fenerbahçe'ye Baklavalı Moral, System.String[]


ANTALYA Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.

Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara, üzerinde Fenerbahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri Volkan Ballı'ya da başarılar diledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Belek, Antalya, Spor
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