Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız

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Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin adeta belalısı oldu. Çalımbay, iç sahada ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor.

ŞAMPİYONLUK DARBESİ

Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de kaybettiği 2-1 Sivas karşılaşmasında şampiyonluğu da kaybetmişti. Başkan Ali Koç bu maç yüzünden adeta tüm takımı yeniledi.

YİNE ÇOK İDDİALI

Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezonki karşılaşma için de çok iddialı. Çalımbay, "Fenerbahçe karşısında önceliğimiz savunma değil. Önceliğimiz gol ve maçı kazanmayı istiyoruz" dedi.