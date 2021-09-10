Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin adeta belalısı oldu. Çalımbay, iç sahada ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor.
Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de kaybettiği 2-1 Sivas karşılaşmasında şampiyonluğu da kaybetmişti. Başkan Ali Koç bu maç yüzünden adeta tüm takımı yeniledi.
Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezonki karşılaşma için de çok iddialı. Çalımbay, "Fenerbahçe karşısında önceliğimiz savunma değil. Önceliğimiz gol ve maçı kazanmayı istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız - Son Dakika Spor