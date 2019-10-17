Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj
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Fenerbahçe'ye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj

1 saat önce

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye bir Kosovalı daha: Florent Hadergjonaj, System.String[]

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarılacivertli teknik heyet Kosova'nın kendi sahasında Karadağ ile oynadığı mücadeleyi takip ederken, Huddersfield forması giyen Kosovalı Florent Hadergjonaj'ı takip ettiği öğrenildi.


Sağ açıkta oynayan ve Vedat Muriqi'in attığı golde ortayı yapan 25 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Asıl bölgesi sağ bek olan futbolcunun orta alanda da görev alabildiği belirtildi.


DİRAR VE ISLA'NIN SON SENESİ


İngiltere Championship'te Huddersfield ile 8 maça 11'de başlayan ve tamamında 90 dakika sahada kalan Hadergjonaj, son 3 maçta ise kulübede oturdu. Teknik heyetin sezon sonunda hem Isla hem de Dirar'ın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle bu oyuncuyu takip ettirdiği, sağ bek bölgesi için yurt içinden de takip edilen bazı isimlerin olduğu bildirildi. Fenerbahçe teknik heyetinin sol bek ve kanat hücumcusu arayışında da olduğu, milli arada bu bölgeler için de isimlerin izlendiği kaydedildi.


Fenerbahçe'nin Kosova'lı yıldızı Vedat Muriqi'nin hikayesini izliyoruz...


Fenerbahçe, Karadağ, Kosova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:07 
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