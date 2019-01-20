Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Bursa'da Taraftar Morali

Fenerbahçe'ye Bursa'da Taraftar Morali

25 dakika önce

- Fenerbahçe'ye Bursa'da taraftar moraliBURSA - Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için şehre gelen Fenerbahçe kafilesini sarıl-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.

- Fenerbahçe'ye Bursa'da taraftar morali

BURSA - Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için şehre gelen Fenerbahçe kafilesini sarıl-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.
Sarı-lacivertli takım yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde konaklayacağı otele gelen Fenerbahçe kafilesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Takım otobüsünün gelişinin ardından meşalelerini yakan taraftarlar takım lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar kaptan Volkan Demirel'e otele girerken çiçek verirken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a da büyük ilgi gösterdi.
Fenerbahçe'de cezalı Islam Slimani ile Eljif Elmas ve sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ile Diego Reyes, Alper Potuk kadroda yer almadı.
Ersun Yanal tezahüratları üzerine taraftarların yanına gelen Fenerbahçe A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Futbolcuların hepsinin dinlenmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum, coşkulu karşılama yaptınız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:37 Kaynak: İHA

Bursa, Fenerbahçe, Spor
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