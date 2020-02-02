Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

42 dakika önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzon'dan kalkan özel uçakla saat 01.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafileyi yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi. Belözoğlu ve oyuncuların bir kısmı havalimanını özel araçlarıyla terk ederken, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer futbolcular takım otobüsüyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yanal, kendisi lehine yapılan tezahüratlar sırasında otobüsün içerisinde taraftarları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detaylar

Meşale gösterileri

Kafilenin havalimanından görüntüleri

Takım otobüsü içerisinden detaylar

Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in özel araçlarla havalimanından ayrılması

Taraftarların Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirmesi

Otobüsün havalimanından ayrılması


Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den sert yanıt: Hakemi arkasına alanlar rahat konuşabilir Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]