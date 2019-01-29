Fenerbahçe'ye Dinlenmek Yok
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
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