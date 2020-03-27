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Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber!
32 dakika önce
Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nigmegen'e 750 bin Euro bonservis bedeli borcu olan F.Bahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi.
Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nigmegen'e 750 bin Euro bonservis bedeli borcu olan F. Bahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi...
NEC'in idari direktörü Wilco van Schaik, 1.4 milyon Euro bonservis bedelinin 750 bin Euro'luk kısmını 10 aydır tahsil edemediklerini belirterek "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu durum artık kabul edilemez duruma geldi. FIFA kararını verdi ve F.Bahçe'den de itiraz gelmedi" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:52
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