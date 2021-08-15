Fenerbahçe sezonun açılışını deplasmanda Adana Demirspor karşısında yaptı. Büyük heyecana sahne olan maçı sarı-lacivertliler 1-0 kazanırken, Sarı Kanarya'nın tek golünü atan Mesut Özil'e sosyal medyada övgü yağdı.
Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve bu sezonun ilk maçında golle tanışan Mesut Özil için taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu. 25 binin üzerinde paylaşım yapan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızlarını yere göğe sığdıramadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Mesut Özil, taraftarı mest etti! Paylaşımlar çılgınlık boyutuna ulaştı - Son Dakika Spor