Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, en son 21. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, en son 21. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.


29 yaşındaki kanat oyuncusu geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Rodrigues'in bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. (Fanatik)


Aytemiz Alanyaspor, Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:15 
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