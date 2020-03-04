Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı...

6 saat önce

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü de sürdürdü.

Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı..., System.String[]

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü de sürdürdü. Bordo mavili ekip, bu sezon 1 Şubat'ta sahasında 2-1 mağlup ettiği F. Bahçe'yi kupada da aynı skorla geçerken rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Trabzonspor'u bir deplasman maçında son olarak 2016 yılında Dick Advocaat döneminde yenebilen Fenerbahçe, o günden bu yana aralarındaki 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.


Novak'tan Fenerbahçe'ye üçüncü gol


Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı'nda rakibine karşı yenilmezlik unvanını da korudu. Sarı lacivertli ekibe karşı son iç saha yenilgisini yıkılan Avni Aker Stadı'nda alan Trabzonspor, yeni stadında rakibiyle oynadığı 4 maçın üçünü kazandı, birini beraberlikle bitirdi.


Öte yandan geçen sezon ve bu sezon ligde oynanan iç saha maçlarında F.Bahçe'ye gol atan Filip Novak dün de fileleri sarstı.


Dick Advocaat, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:11 
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