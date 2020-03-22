Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.." - KAYSERİ