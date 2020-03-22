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Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
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