Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.." - KAYSERİ

Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

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