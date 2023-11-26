Fatih Karagümrük\'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik

Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Can Keleş mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BAZI İNSANLARDAN DOLAYI MAÇI KAYBETTİK"

Mücadelenin hakemine sert çıkışan Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.

TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

İstanbul ekibinin yıldızı, Fenerbahçe karşısında 39. dakikada Livakovic'i çalımlayarak düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermiş ve takımını 1-0 öne geçirdi.