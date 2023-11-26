 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Karagümrük'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik - Son Dakika

Fatih Karagümrük'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik

Deplasmanda Fenerbahçe'ye gol atan Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Can Keleş, maç sonu yaptığı açıklamada hakem kararlarına sert tepki göstererek, ''3 puanı biz hak ettik'' dedi. Keleş, ''Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü'' şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük\'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik
26.11.2023 - 22:10,  Güncelleme: 22:18
Abone Ol

Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Can Keleş mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BAZI İNSANLARDAN DOLAYI MAÇI KAYBETTİK"

Mücadelenin hakemine sert çıkışan Keleş "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlar dolayı böyle kolay maçı kaybetmemiz üzücü. Gol önemli değil. 3 puanı biz hak ettik" dedi.

TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

İstanbul ekibinin yıldızı, Fenerbahçe karşısında 39. dakikada Livakovic'i çalımlayarak düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermiş ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fatih Karagümrük'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Fatih Karagümrük'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik
22:00 Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar
21:17 Konya'da sitede çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi
20:54 Tadic'in gecesi! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü geriden gelerek devirdi
20:40 Geri döndüler! Dusan Tadıc'den 10 dakikada 2 gol
19:28 AK Parti İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti
19:05 Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
18:43 İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı
18:40 İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi
18:15 Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 22:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ün oyuncusundan maç sonuna damga vuran yorum: 3 puanı biz hak ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement