Fenerbahçe'ye Hafta Sonu Maç Yok!
40 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Spor Toto Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında Fenerbahçe'ye hafta sonu maç verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından açıklanan Spor Toto Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarında Fenerbahçe
'ye hafta sonu maç verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu
, Spor Toto Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabaka programlarını açıkladı. TFF
'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, bu üç haftada, taraftarıyla hafta sonu buluşamayacak. Sarı-lacivertliler, 18. haftada, 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor
deplasmanına konuk olacak. 19. haftada 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor
'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, 20. haftada ise 1 Şubat Cuma günü evinde Göztepe ile karşılaşacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'ye Hafta Sonu Maç Yok!
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