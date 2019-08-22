Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Isla şoku
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Fenerbahçe'ye Isla şoku

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.

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Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.

Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Mauricio Isla, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:46 Kaynak: AA
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