Fenerbahçe'ye Isla şoku
1 saat önce
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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