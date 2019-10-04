Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

54. dakikada sağ kanatta bulunan Hakan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Mukairu'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Hakan'ın topla birlikte ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay'dan dönen topu Mukairu altıpas içinde tamamlamak istedi. Daha sonra yükselen topu Altay kontrol etti.

61. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden ortasında altıpasın önünde bulunan Miha Zajc'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Deniz kafa topu içeri çevirdi. Altıpasta Zajc'ın vuruşunda Vedat'tan dönen meşin yuvarlağı savunma kornere yolladı.

80. dakikada Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan denediği şut girişiminde Boffin topu kolay kontrol etti.

91. dakikada Ozan'ın pasını alan Zajc'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Boffin çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+5. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç'ün şutu, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xx, Zanka xx (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx (Deniz Türüç dk. 61 x), Ozan xx, Tolga xx (Miha Zajc dk. 46 x), Max Kruse xx, Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Tolgay, Serdar, Ferdi, Sadık, Alper Potuk, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır xx (Eren dk. 81 ?), Diego Angelo x, Celutska xx, Ufuk Akyol xx, Chico xx, Amilton xx (Doğukan Sinik dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Aatif Chahechouhe xxx, Gelson Dala x (Mukairu dk. 46 x)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Zanka, Emre (Fenerbahçe), Boffin, Hakan Özmert (Antalyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)