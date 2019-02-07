Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Kayseri'de Coşkulu Karşılama

Fenerbahçe'ye Kayseri'de Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı.

Fenerbahçe'ye Kayseri'de Coşkulu Karşılama, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi. Erkilet Havaalanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete çiçek verildi. Taraftarlar, futbolculara tezahüratta bulunurken, kafile kalacağı otele geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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