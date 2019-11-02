Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama
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Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

6 saat önce

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama, System.String[]

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi. Havaaalanı çıkışında taraftar meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:42 
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