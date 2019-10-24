Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi 3 müjdeli haber
1 saat önce
Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor.
Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor.
Alman futbolcunun maç saatine kadar hazır olacağı öğrenildi.
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Öte yandan 2 aylık sakatlığını atlatan Victor Moses, hazır hale geldi. Nijeryalı futbolcu, Yanal ile yaptığı görüşmede maçta oynamak istediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49
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