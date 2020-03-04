Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi Kostas Sloukas ve James Nunnally'nin durumları hakkında bir açıklama yaptı.



Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bu akşam 20: 45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.