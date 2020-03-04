Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber

6 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi Kostas Sloukas ve James Nunnally'nin durumları hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'ye Kostas Sloukas ve James Nunnally'den kötü haber, System.String[]

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi Kostas Sloukas ve James Nunnally'nin durumları hakkında bir açıklama yaptı.


Resmi siteden yapılan açıklamada, "Bu akşam 20: 45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Malcolm Thomas, James Nunnally, Kostas Sloukas, Kızılyıldız, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:48 
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