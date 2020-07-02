Fenerbahçe'ye kötü haber! Sarunas Jasikevicius resmen Barcelona'da...

Barcelona, Litvanyalı koç ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Jasikevicius ise Barcelona armasını öptüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Zeljko Obradovic 'in ayrılığının ardından Fenerbahçe 'nin düşündüğü ilk isim olan Sarunas Jasikevicius , Barcelona ile anlaştı.

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