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Fenerbahçe'ye Kruse ve Emre müjdesi!

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı aktarıldı.


Grip nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Harun Tekin, takımla çalıştı. Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi edilen Emre Belözoğlu ile kasığındaki ağrılar nedeniyle önceki antrenmanlarda özel programla çalışan Max Kruse de idmana katıldı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Denizli'ye hareket edecek.

Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17 
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