Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Marşlı Karşılama

Fenerbahçe'ye Marşlı Karşılama

13 dakika önce

Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.

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Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.

Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'ye otelde sürpriz bir karşılama yapıldı. Takımın otele girişi sırasında Fenerbahçe marşları çalarken futbolcular bu duruma gülümseyerek karşılık verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Antalya, Fenerbahçe, Spor
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