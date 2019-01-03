Fenerbahçe'ye Marşlı Karşılama
13 dakika önce
Fenerbahçe, kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.
Fenerbahçe
, kamp için geldiği Antalya
'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılandı.
Süper Lig'in devre arası çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe'ye otelde sürpriz bir karşılama yapıldı. Takımın otele girişi sırasında Fenerbahçe marşları çalarken futbolcular bu duruma gülümseyerek karşılık verdi. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı
Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen: Fenerbahçe Şampiyon Olabilir
Teknik Direktör Rıza Çalımbay: Fenerbahçe Küme Düşmez