Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika

6 saat önce

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna futbolcu katabilmek için harcama limitinden yer açmak zorunda.

Fenerbahçe'ye Miha Zajc müjdesi! Son dakika, System.String[]

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna futbolcu katabilmek için harcama limitinden yer açmak zorunda... Sarı lacivertli takımda tüm gözler Sloven futbolcu Miha Zajc'a çevrilmiş durumda.


Miha Zajc ile yakından ilgilenen Serie A ekibi Brescia, 4 milyon euroluk teklifini Fenerbahçe'ye iletti.


MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ


25 yaşındaki futbolcu ise menajerini değiştirdi. Zajc'ın yeni menajerinin Serie A takımlarıyla ilişkisinin oldukça sağlam olduğu belirtiliyor.


Fenerbahçe, Zajc'ı Brescia'ya göndermesi halinde harcama limitinden yer açacak ve transfer yapabilecek.


İtalya Serie A, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:28 
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