Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi
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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep
maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe
'ye Victor Moses'dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy
'de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar'ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu
'na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL
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