Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy'de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar'ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL
victor moses, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!
Monaco, Falcao'nun yerine Slimani'yi transfer edecek Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak Edvina Sponza, şiddet gördüğü gerekçesiyle İbrahim Kutluay'dan şikayetçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]