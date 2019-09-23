Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Victor Moses...
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Victor Moses...

1 saat önce

Nijeryalı futbolcu sezonun ilk haftasındaki Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ancak sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyememişti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Victor Moses..., System.String[]

Nijeryalı futbolcu sezonun ilk haftasındaki Gazişehir maçında 1 gol atıp, 1 asist yapmış ancak sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyememişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu takımla çalışmalara başlasa da Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı. Ancak Moses, Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak.

Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:20 
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