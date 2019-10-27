Fenerbahçe'ye Serdar Aziz müjdesi

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan alınan tecrübeli futbolcu yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.



Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Konyaspor karşısında kendisini riske etmemek için oyundan çıkan Serdar Aziz'in herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.



Konyaspor maçında girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Serdar Aziz, top kesme alanında da 3 kezle Hasan Ali'nin ardından en iyi oyuncu oldu.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, "Geçen hafta Denizlispor maçıyla başladım ve galip ayrıldık. İyi bir oyun ortaya koydum. Önümüzde zorlu maçlar var. Bugünkü gibi en iyi performansı sergilemek istiyoruz. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da aynı performansı sürdürmeye çalışacağım. Ufak bir ağrım oldu. Aslında devam edebilirdim ama tekrar aynısı olursa diye riske girmek istemedim. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. İyileşerek daha iyi olacağımı sanıyorum" ifadelerini kullandı.



