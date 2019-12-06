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Fenerbahçe'ye şok

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

(İHA)

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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