Fenerbahçe'ye şok! Sinan Gümüş...



Fenerbahçe, devre arasında Antalyaspor'a gelen ve performansıyla alkış alan Sinan Gümüş transferini mayıs ayında yaptığı görüşmelerle noktalamıştı.



Sarı-lacivertliler gelecek sezon kanat rotasyonunda önemli bir parça olarak gördükleri Sinan için kulübü Genoa ile görüşüp 700 bin Euro civarı bir maliyetle transferi bitirmişti.



TFF'nin resmiyete dökmeye hazırlandığı yeni yabancı kararı işleri değiştirdi. Sinan için Trabzonspor'un devreye girdiği, bu gelişme sonrasında oyuncunun yıllık maliyetinin 1 milyon Euroya çıktığı öğrenildi.



Futbolcu ve menajeri de yeni bir sözleşme için bir süre bekleyip talipleri görme kararı aldı. (Sabah)