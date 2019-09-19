Fenerbahçe'ye Soma'da yetişen 3. genç oyuncu

Fenerbahçe, Somalı genç yetenekler İdris Ersoy ve Doğukan Tarlaek'ten sonra 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı da kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü resmi sitesinde yapılan açıklamada Altyapı Oyuncu İzleme Biriminin 22 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi kapsamında 11 transfer gerçekleştirdiği belirtildi.

Genç oyunculardan 3'ünün Soma'daki amatör kulüplerde yetişmesi dikkat çekti.

İlk olarak Soma Zaferspor'un 14 yaşındaki genç yeteneği İdris Ersoy ve 15 yaşındaki Doğukan Tarlaek'i kadrosuna katan Fenerbahçe Spor Kulübü, 301 futbola Soma Karaelmasspor'da başlayan ve ardından geçen yıl Akhisarspor'un alt yapısına giden 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı da transfer etti.