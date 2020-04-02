Fenerbahçe'ye Stambouli teklifi! - FB Haberleri

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.



Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.



29 yaşındaki futbolcu stoper ve orta sahada görev yapıyor. Stambouli daha önce Tottenham ve PSG takımlarında oynadı.



(Fanatik)



