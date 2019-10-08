Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek; Stefan Radu

Ersun Yanal'ın sezon başında ısrarla istediği Kolarov gibi hem sol bek hem de stoperde oynayabilen Rumen oyuncunun İtalyan menajerinin bizzat Damien Comolli ile temas kurduğu bildirildi..



Comolli'nin teklifi Ersun Yanal'a sunacağı son kararı ise tecrübeli teknik adamın vereceği gelen bilgiler arasında..



SÖZLEŞME UZATILACAK MI?



Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı.



Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.