Fenerbahçe'ye taraftar desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye taraftar desteği - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'ye taraftar desteği

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye taraftar desteği, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli  taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok
Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika...

Son Dakika Haberleri
19:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
18:55 Atiba derbinin şifresini verdi - Son Dakika Spor
18:42 Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Son Dakika Spor
18:24 TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Son Dakika Spor
18:17 TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'ye taraftar desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]