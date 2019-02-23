Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Taraftar Morali

Fenerbahçe'ye Taraftar Morali

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başlayan idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmanı Sarı Lacivertli taraftarlar da takip etti. Teknik direktör Ersun Yanal, takım kaptanı Volkan Demirel, futbolcular Sadık Çiftpınar ve Tolgay Aslan ile bir araya gelen taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından da futbolculara ve teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek takdim etti. 

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:50 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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