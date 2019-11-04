FENERBAHÇE'YE TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
6 saat önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHASüper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe taraftarları, takımlarını kaybetmesine rağmen tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı.
Görüntü dökümü:
--------
-Taraftarlardan görüntü
-Tezahüratlar ve meşaleler yakılması
-Oyuncuların gelişi
-Genel ve detaylar
ABD askerleri petrol sahaları yakınında devriyede görüntülendi Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı