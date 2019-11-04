Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama
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Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama

6 saat önce

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama, System.String[]
SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını kaybetmesine rağmen coşkuyla tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı.


- İstanbul
Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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