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Son Dakika Güncel Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama

8 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHASüper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını kaybetmesine rağmen coşkuyla tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe'ye taraftarlardan coşkulu karşılama

Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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