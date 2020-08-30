Fenerbahçe'ye transferde Eran Zahavi şoku!

Çin ekibi Guangzhou R&F'den ayrılmak üzere olan Zahavi, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeye başlamıştı.

Maccabi'nin, 33 yaşındaki oyuncuya İsrail'e dönmesi için yakın zamanda cazip bir teklif sunacağı belirtildi.

Fenerbahçe 'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Zahavi için flaş bir gelişme yaşandı.

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