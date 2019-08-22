Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...
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Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...

1 saat önce

"Luiz Gustavo'yu satmak istemiyoruz" diyen Marsilya, sonunda çark etti.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri..., System.String[]

" Luiz Gustavo'yu satmak istemiyoruz" diyen Marsilya, sonunda çark etti. Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle maaş bütçesini düşürmesi gereken Mavi- Beyazlılar, Kevin Strootman'ı satış listesine koydu. Ancak senede 6 milyon Euro ödedikleri Hollandalı orta saha oyuncusuna talip çıkmadı. Transfer döneminin kapanmasına 12 gün kala, Fransız ekibi kadrodaki diğer yüksek ücretli oyuncuları satmaya yöneldi. Bunlardan biri de senelik yaklaşık 6 milyon Euro maliyeti olan Luiz Gustavo. Marsilya, Sambacı'nın tek talibi olan Fenerbahçe'ye, "Gelin yeniden görüşelim" mesajını gönderdi.


Teklif 6 milyon Euro


Sarı-Lacivertliler, daha önce tecrübeli orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bu rakamı artırmayı düşünmediği öğrenildi. Fransız ekibi ise 7 milyon Euro için zorlayacak. Vergiler nedeniyle Marsilya'dan 3.3 milyon Euro kazanan Gustavo'nun 2 senelik sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe, Sambacı'yı senelik 3 milyon Euro'dan, 3+1 yıllık sözleşmeyle ikna etmeye çalışacak.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:02 
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