" Luiz Gustavo'yu satmak istemiyoruz" diyen Marsilya, sonunda çark etti. Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle maaş bütçesini düşürmesi gereken Mavi- Beyazlılar, Kevin Strootman'ı satış listesine koydu. Ancak senede 6 milyon Euro ödedikleri Hollandalı orta saha oyuncusuna talip çıkmadı. Transfer döneminin kapanmasına 12 gün kala, Fransız ekibi kadrodaki diğer yüksek ücretli oyuncuları satmaya yöneldi. Bunlardan biri de senelik yaklaşık 6 milyon Euro maliyeti olan Luiz Gustavo. Marsilya, Sambacı'nın tek talibi olan Fenerbahçe'ye, "Gelin yeniden görüşelim" mesajını gönderdi.



Teklif 6 milyon Euro



Sarı-Lacivertliler, daha önce tecrübeli orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bu rakamı artırmayı düşünmediği öğrenildi. Fransız ekibi ise 7 milyon Euro için zorlayacak. Vergiler nedeniyle Marsilya'dan 3.3 milyon Euro kazanan Gustavo'nun 2 senelik sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe, Sambacı'yı senelik 3 milyon Euro'dan, 3+1 yıllık sözleşmeyle ikna etmeye çalışacak.