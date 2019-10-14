Fenerbahçe'ye üç müjde birden!
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Akşam 19: 00'da başlayan idmanda sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues takımla çalışmalara başladılar.
Akşam 19: 00'da başlayan idmanda sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses ve Rodrigues takımla çalışmalara başladılar.
İki günün ardından takım toplandı. U-19'dan Muhammed Gümüşkaya ile U-21'den Altay Bayındır ve Murat Sağlam takıma katıldı.
Fenerbahçe'de sekiz futbolcu ise milli takımda bulunuyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:12
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