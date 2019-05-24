Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber

5 saat önce

UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe'nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti.

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UEFA, Finansal Fair-Play konusunda Fenerbahçe'nin yapılan anlaşmasını inceleyerek, sarı-lacivertli kulübü bir üst kurula sevk etti. UEFA'nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti. Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:00 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Güncel
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