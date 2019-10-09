Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye Vesely müjdesi!
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Fenerbahçe'ye Vesely müjdesi!

1 saat önce

Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely'den müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely'den müjdeli haber geldi. Sarı lacivertli takımın THY Euroleague 2. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacağı maçın kadrosuna yıldız oyuncu da dahil edildi.


Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:


Fenerbahçe Beko'nun Belgrad kafilesine, takımla çalışmalara başlayan Jan Vesely de dahil edildi. Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ise İstanbul'da kalacak ve kendisi için hazırlanan programı uygulamaya devam edecek. Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ve Ergi Tırpancı'nın da sakatlıkları bulunuyor.


Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Jan Vesely, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:11 
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