Fenerbahçe'ye yeni sponsor
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46
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