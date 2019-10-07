Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'ye yeni sponsor
Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46 
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