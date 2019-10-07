Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.

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Ali Koç: Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz