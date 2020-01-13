Fenerbahçe'ye yeni sponsor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'ye yeni sponsor - Son Dakika

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

6 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, hızlı servis restoran zinciri ile iş birliği anlaşması yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, hızlı servis restoran zinciri ile iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşma sonrası taraftarlar alacakları menülerle kulübe katkı sağlayacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşen imza törenine sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile TAB Gıda CEO'su Caner Dikici katıldı. Attıkları her imza ile daha da güçlendiklerini belirten Sertaç Komsuoğlu, "Bugün Fenerbahçemiz için yeni bir anlaşmaya imza atmak için buradayız. İmzalanan her anlaşmayla Fenerbahçemiz güçleniyor ve geleceğine daha umutlu bakıyor. Fenerbahçe'ye özel menüler çıkacak. Bu menülerden önemli katma değerler elde edeceğiz. 9 branşta binlerce sporcusuyla farklı bir taraftar kitlesine sahibiz. Fenerbahçe taraftarı camiasını her zaman destekliyor. Fenerbahçe ile işbirliği yapmak şirketlere de bereket ve kazanç getiriyor. Konu Fenerbahçe olunca bizler için hayat duruyor. Kulübün attığı her adıma, her projeye Fenerbahçe ailesi sahip çıkıyor ve arkasında duruyor. Fenerbahçe için yapılan menüler ne kadar ilgi görürse, kulüp o oranda katma değer kazanacak ve geleceğe yönelik yararlar sağlayacak. bu menülerde hiçbir fiyat farkı da olmadan taraftarla bulaşacak. Bu iş birliği şu aşamada 2 yıllık bir birlik. Ben uzun yıllar bu projeyi devam ettireceğimize inanıyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK, SPONSORLUK SAYILARINI ARTTIRACAK"

Şampiyonluklar geldikçe sponsor imzaların daha da artacağını belirten Komsuoğlu, "Sponsor sayımız her geçen gün artıyor. Bunu başarı olarak değil Fenerbahçe'ye gösterilen ilgi ve alaka olarak görmek lazım. Fenerbahçe deyince akan sular duruyor. Bizim rakamlara değil şampiyonluk sonrası ciddi sponsorlukların geleceğine inanıyoruz. Uluslararası markaların da sponsor olur. Biz sponsorluk olarak bakmıyoruz, yol arkadaşlığı, iş ortaklığı olarak bakıyoruz. Bugün 32 iş ortağımız var. Sahada başarı gelmediği günlerde bile Fenerbahçe ilgi görüyor. Geçen sene kötü zamanlar geçirdiğimiz anlarda bile sponsor sayılarımız arttı. Şampiyonluk kazandığımız yıllarda sponsorluk sayılarımız artacaktır" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR İMZA"

Caner Dikici ise bu imzadan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün bizleri heyecanlandıran bir anlaşma için buradayız. Biz ana fikri gençler olan bir markayız. Basketbol alanında da birçok işbirlikleri yaptık. Basketbola da olan ilgimiz Euroleague'de de devam ediyor. Türk futboluna da girelim dedik ve stratejik bir karar aldık. Bu kararımıza Fenerbahçe ile başladığımız için de mutluyum. Bu stratejik bir iş birliği. Ortaklaşa yapılan anlaşmalarla, bizim kulübe olan katkılarımız şekillenecek. Sponsorluk kulüpler için çok önemli. Biz de öyle bir model yapalım istedik ki bu hem sürdürülebilir olsun hem de kulübe sağladığı menfaat, taraftarın desteği ile artsın istedik. Bugün duyurduğumuz modelde taraftarlar kolay bir şekilde kulüplerine destek olabilecekler. Fenerbahçe için aldığınız paket menülerinden kulübe direk bir aktarım olacak. Menülerde bir fiyat farkı olamayacak. Bizim amacımız kulüple ile taraftar arasında bir köprü olmak. Bu menüler 6 markamızda da olacak. 17 Ocak'ta başlayacak bu projemiz. Başarılı olduğumuz sürece bu anlaşma devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Komşuoğlu, Caner Dikici'ye forma hediye ederken; futbolcuların proje için yer aldığı reklam çekiminin yapıldığı bildirildi.

(Güven Mert Ercan - Bora Akyol/İHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü, Caner Dikici, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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