Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile TAB Gıda CEO'su Caner Dikici katıldı.



SERTAÇ KOMSUOĞLU: FENERBAHÇE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK, YAPAN ŞİRKETE DE BEREKET GETİRİYOR



Sertaç Komsuoğlu, imza atılan her yeni anlaşmanın Fenerbahçe'yi güçlendirdiğini ifade ederek, " 9 branşta binlerce sporcu ile çok farklı bir taraftar kitlesine sahibiz. Fenerbahçe taraftarı her zaman her yerde takımını, camiasını destekliyor. Örnekleri çok, defalarca kez gördük. Fenerbahçe ile iş birliği yapmak, yapan şirkete de bereket getiriyor. Konu Fenerbahçe olunca hayat duruyor, Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinde kulübün attığı adıma Fenerbahçe ailesi de sahip çıkıyor, destekliyor. Taraftar bu projeye ne kadar destek çıkarsa Fenerbahçe'ye o kadar katma değer sağlanacak. Bu iş birliğimiz 2 yıllık. Fenerbahçe öyle bir markadır ki Fenerbahçe ile iş birliği yapan yere bereket geleceğini söylediğim gibi bu iş birliğini devam ettireceğimizi düşünüyorum" dedi.



"FUTBOLDA ŞAMPİYONLUĞU YAKALADIKTAN SONRA SPONSORLUKLAR ARTACAKTIR"



Sponsorluk sayılarının sürekli artarak devam ettiğini vurgulayan Sertaç Komsuoğlu, "Fenerbahçe özellikle futbolda şampiyonluğu yakaladıktan sonra sponsorluklar artacaktır. Fenerbahçe, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp. Özellikle yeni sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Daha da başarı gelmediği günlerde bile Fenerbahçe aynı ilgiyi görüyor. Bu sene sahada başarımız da var, daha iyi olacak. Geçen sezon kötü günler geçirdiğimiz zamanlarda bile sponsor sayımız arttı. Şampiyonluk yaşadığımız yıllarda da sponsorların artacağı ve ciddi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



CANER DİKİCİ: AMACIMIZ KULÜP İLE TARAFTAR ARASINDA BİR KÖPRÜ OLMAK



Caner Dikici ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün bizleri çok heyecanlandıran bir anlaşma için buradayız. Uzun zamandır gençlerle iş yapan bir markayız. Bundan öncesinde de sokak basketbolu ile ilgili birçok esere imza attık. Geçen sene de EuroLeague'e sponsor olduk. Buradan aldığımız ivme ve gayretle Türk futboluna da katkı sağlamak istedik. Bu hedefimize büyük kulübümüz Fenerbahçe ile başladık. Normal bir sponsorluk anlaşması şeklinde değil, stratejik iş birliği aslında. Taraftarların da desteği ile bizim de kulübe olan desteğimiz şekillenecek. Biz de öyle bir model yapalım istedik ki sürdürülebilir olsun, tek seferlik olmasın istedik, kulübe sağlanan menfaat taraftarın desteği ile çok daha önemli noktalara gelsin. 1200 restoranımızda sürekli misafirimizsiniz. Normalde aldığınız menülerin dışında Fenerbahçe için hazırlanmış paket alıyorsunuz. Fiyatı da aynı şekilde olacak. Aldığınız paketlerden bir miktar kulübe aktarılmış olacak. Bizim amacımız kulüp ile taraftar arasında bir köprü olmak. Bu menüler 6 markamızda da olacak. 17 Ocak'ta başlayacak ve uzun seneler sürecek gibi görünüyor."



Açıklamaların ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Caner Dikici'ye forma yediye etti. Daha sonra futbolcuların yer aldığı reklam filminin çekimlerinin yapıldığı bildirildi.