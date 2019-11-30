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Fenerbahçe'ye Yunan sol bek! Leonardo Koutris...

6 saat önce

Ocak ayı transfer operasyonunda önceliği sol beke veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Yunan oyuncu Leonardo Koutris oldu.

Fenerbahçe'ye Yunan sol bek! Leonardo Koutris..., System.String[]

Ocak ayı transfer operasyonunda önceliği sol beke veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim, Yunan oyuncu Leonardo Koutris oldu.


Olympiakos'un 2 sezon önce kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği ve menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenildi.


Yapılan araştırma sonrası teknik ekibin transfere sıcak bakması üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, kiralama formülünü devreye soktu.


Satın alma opsiyonunu da sözleşmeye koymayı planlayan Kanarya, bu transferle birlikte sol bekte tek kalan Hasan Ali Kaldırım'a alternatif oluşturmayı amaçlıyor.


Fenerbahçe'nin sol bek dışında bir hücum oyuncusu için de girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Olympiakos'un son 4 lig maçında da kadroda olmayan Leonardo Koutris, bu sezon 6 maçta 3 asist yaptı.


Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:54 
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